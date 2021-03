False ricette per avere ansiolitici e oppioidi in farmacia: a casa anche "l'eroina dei poveri"

Si presentava in farmacie diverse, con una ricetta falsa tra le mani con cui riusciva a procurarsi medicinali che in realtà nessuno aveva prescritto per lui. Ansiolitici, oppioidi e sedativi. E anche compresse note anche come "eroina dei poveri", un potente ansiolitico e antiepilettico dagli effetti devastanti se non usato come cura.

Il giovane, 25 anni, monzese, è stato denunciato dalla polizia locale di Monza mercoledì. Gli agenti lo hanno sorpreso mentre stava per acquistare una confezione di un medicinale oppioide, con potenza maggiore della morfina, presso una farmacia monzese.

L'indagine è stata portata avanti dal Nucleo Operativo Sicurezza Tattica del comando di polizia locale di Monza, venuto a conoscenza di altre ricette mediche false presentate in più farmacie monzesi. A casa del ragazzo, durante la perquisizione, sono stati trovati diversi medicinali tra i quali anche il Rivotril, definito anche appunto come "l'eroina dei poveri". Il giovane è stato denunciato alla Procura per il reato di falsità materiale commessa da privati.

Le ricette mediche erano riconducibili a un medico con studio fuori città, risultato totalmente estraneo ai fatti. È stato appurato inoltre che gli acquisti non erano finalizzati alla cessione ad altri soggetti bensì a un uso personale.