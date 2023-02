Quell'incendio inesistente che ha fatto evacuare la scuola intera: bimbi fuori dalle aule

Il riverbero del sole del mattino sul tetto della scuola e il fumo dell'impianto di riscaldamento. E qualcuno, guardando dalla finestra, su quel tetto, ci ha visto un incendio e ha dato l'allarme. In realtà si è trattato di una illusione ottica. Ma in poco tempo, in seguito alla segnalazione, a scuola si sono precipitate diverse squadre di vigili del fuoco e i soccorsi insieme alle forze dell'ordine.

E' successo martedì 7 novembre presso l'istituto Montessori di Sulbiate, in via IV Novembre. "A seguito di una segnalazione di un cittadino corredata da un video, sono stati allertati i vigili del fuoco per un presunto incendio proveniente dall'impianto di riscaldamento sito sul tetto della scuola" hanno spiegato in seguito agli accertamenti effettuati dal comune, due giorni dopo. "Presenti la polizia locale, i tecnici comunali, il dirigente scolastico ed il sindaco che, per questioni di sicurezza, ha fatto evacuare dal fabbricato gli studenti durante le operazioni di controllo dell'impianto".

"Si è trattata di un'illusione ottica dovuta ai fumi dei caminetti delle pompe di calore che facevano da schermo al sole del mattino. I vigili del fuoco e i tecnici della ditta Robur non hanno rilevato tracce di incendio, come si evidenzia anche dal verbale di questi ultimi. Le attività scolastiche sono normalmente riprese dopo circa due ore". Si era trattato di un falso allarme che ha movimentato una mattinata intera.