Finto disabile con 13 chili di droga nella carrozzina: scoperto da Fido

Si spostava con una sedia a rotelle elettrica, aiutato dal personale dell'aeroporto, ma il fiuto di un cane antidroga l'ha smascherato, facendo trovare i 13 chili di cocaina che l'uomo nascondeva. L'episodio, come riferisce MilanoToday, è avvenuto all'aeroporto di Milano Malpensa.

A finire in manette uno spagnolo che era appena arrivato con un volo dalla Repubblica Dominicana e che si fingeva disabile. Il fiuto del detective a quattro zampe ha segnalato ai militari proprio la carrozzella. L'uomo è stato quindi fermato per un controllo e, nascosti nelle imbottiture di pelle della sedia a rotelle, sono stati trovati 11 panetti di cocaina purissima, per un totale di 13.350 grammi.

A quel punto il 'corriere' si è alzato ammettendo di aver finto la disabilità per cercare di eludere i controlli. La guardia di finanza lo ha arrestato e portato in carcere a Busto Arsizio, in provincia di Varese.