Scatta l'allarme anti-incendio in ditta ma non c'è fuoco: azienda invasa da schiuma

Nessun incendio. A far accorrere i vigili del fuoco a Biassono, all'interno di un capannone aziendale in viale Trento e Trieste lunedì mattina, è stato l'allarme anti-incendio che sarebbe scattato erroneamente. Nessun rogo e nemmeno fiamme ma solo schiuma. E la sostanza ha invaso rapidamente tutti gli ambienti del sito produttivo attivo nella lavorazione della gomma.

La chiamata di emergenza che ha fatto accorrere a Biassono i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Monza e i mezzi di emergenza dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è scattata poco dopo le 11 ma quando i soccorsi sono entrati all'interno del capannone hanno accertato che fortunatamente non c'era alcun incendio. Secondo quanto al momento ricostruito l'allarme si sarebbe azionato erroneamente mentre un addetto stava lavorando con un macchinario mettendo in azione un escavatore. L'impianto anticendio - a base di un agente schiumogeno composto da aria ed acqua - è entrato in funzione, creando una nuvola bianca schiumosa che ha avvolto gli ambienti.

In viale Trento e Trieste insieme a sue autopompe e a un'autobotte sono intervenute anche un'automedica e un'ambulanza che hanno prestato assistenza a un operaio coinvolto, un 45enne che non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto è giunto anche il sindaco di Biassono, Luciano Casiraghi, giunto per verificare quanto stesse accadendo in seguito all'attivazione dei mezzi di emergenza.