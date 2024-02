La famiglia brianzola rapita in Mali è tornata in Italia: l'arrivo a Roma

Rocco Langone, la moglie Maria Donata Caivano e il figlio Giovanni, cittadini brianzoli, di Triuggio, rapiti due anni fa in Mali, sono rientrati in Italia. L'aereo con a bordo i tre italiani è atterrato nel pomeriggio di martedì 27 febbraio, all'aeroporto di Ciampino, a Roma. Il rapimento risale al 19 maggio 2022, ad opera di un gruppo jihadista. A ripercorrere quel momento e a esprimere parole di vicinanza e soddisfazione per il rimpatrio dei tre concittadini è stato il sindaco di Triuggio, Pietro Ciccardi.

“La liberazione dei coniugi Langone e di loro figlio fa tirare un sospiro di sollievo a tutta la nostra comunità triuggese: non possiamo che rallegrarci per la conclusione positiva di questa tragica vicenda vissuta per quasi due anni dai nostri concittadini – ha detto il primo cittadino Pietro Giovanni Cicardi – La notizia è arrivata improvvisa, cogliendoci positivamente di sorpresa, anche se l’altro figlio rimasto in Italia, con il quale sono stato costantemente in contatto fin da subito dopo il rapimento, mi aveva recentemente confidato che la situazione stava evolvendo in meglio e si stavano facendo passi avanti per la liberazione dei genitori e del fratello. Ho saputo che fortunatamente sono tutti in buone condizioni e spero che i coniugi Langone si mettano presto in contatto con noi per poter organizzare l’accoglienza qui a Triuggio”.

La coppia e il figlio erano stati sequestrati il 19 maggio 2022 nella loro abitazione alla periferia della città di Koutiala, a sud est della capitale del Mali, Bamako, dove vivevano da diversi anni. Nonostante la lunga prigionia, i componenti della famiglia Langone godono di buone condizioni di salute, come si legge in una nota di palazzo Chigi in merito alla liberazione della famiglia brianzola Langone.

Il rapimento nel 2022

L'area dove si sono svolti i fatti è particolarmente permeata dalla presenza di miliziani jihadisti e il rapimento era avvenuto da parte di una fazione jihadista riconducibile al Jnim, il gruppo di supporto per l’Islam e i musulmani, allineata con al-Qàida, attiva in larga parte dell’Africa Occidentale. La famiglia Langone (il padre e la madre precedentemente residenti a Triuggio, il figlio a Lissone) viveva a Koutiala da diversi anni, all’interno di una comunità di Testimoni di Geova, Il Governo ha chiarito che la liberazione è stata possibile "grazie all’intensa attività avviata dall’Aise (i servizi segreti italiani per l’estero), di concerto con il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale", e in particolare grazie ai contatti con personalità tribali e con i servizi di intelligence locali.

L'aereo con a bordo i tre italiani è atterrato martedì pomeriggio all'aeroporto di Ciampino, a Roma. Ad accogliere la famiglia Langone, anche il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. La premier Giorgia Meloni ha espresso la sua soddisfazione per la liberazione dei tre italiani dopo quasi due anni nelle mani dei rapitori: "Voglio esprimere le mie più sentite felicitazioni per la liberazione dei nostri tre connazionali sequestrati nel 2022 in Mali: Rocco Langone, la moglie Maria Donata Caivano e il figlio Giovanni. E ringraziare per lo straordinario lavoro l’Aise che, di concerto con il Ministero degli Esteri, ha consentito questo non facile risultato".

Vivevano in Mali da 5 anni

Testimoni di Geova, i coniugi Langone si erano recati in Mali cinque anni prima del sequestro per andare a trovare il figlio, residente da anni nel paese. Avevano poi deciso di restare, come scelta di vita, integrandosi all'interno di una comunità esistente di testimoni di Geova. All'epoca del rapimento, il padre aveva 64 anni, la moglie 62 e il figlio 42. I Langone vivevano a Sicnina, un villaggio alla periferia della città di Koutiala, nella regione di Sikasso, 270 km a sud est di Bamako, capitale de Mali. L'area, al confine con il Burkina Faso, registra un'alta presenza di jihadisti. I tre sarebbero stato prelevati dalla loro abitazione da un commando di quattro uomini arrivati a bordo di una Toyota. A rapirli era stata una fazione jihadista riconducibile al Jnim, il Gruppo di Supporto per l'Islam e i musulmani, vicino ad al Qaeda e attivo in larga parte dell'Africa occidentale. Originari di Ruoti, in provincia di Potenza, i Longone erano emigrati in Lombardia. Un altro figlio della coppia vive in provincia di Lecco.