Festa in Autodromo a rischio: Fan Zone ancora bloccata

Gli operai restano in pole position, ma per adesso i motori non si accendono. A pochissimi giorni dal Gran Premio del centenario l'area del Roccolo resta ancora sotto sequestro. Sulla pagina Facebook dell'Autodromo mercoledì 8 settembre un post annunciava che il giorno successivo l'area sarebbe rimasta chiusa per organizzare al meglio l'accoglienza delle migliaia di tifosi attesi per il Gran Premio. "Proseguono gli allestimenti per accogliere i tifosi all'Autodromo Nazionale Monza. Domani il circuito resterà ancora chiuso e aprirà ufficialmente al pubblico da venerdì per la tre giorni che porterà al Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2022", si legge sulla pagina social del Tempio della Velocità. Eppure pochi giorni fa sembrava che il problema fosse stato risolto: l'area era stata dissequestrata.

La telenovela era iniziata ad agosto: un cittadino aveva denunciato sui social la presenza di operai impegnati ad allestire un campo da padel sul pratone del Roccolo, dopo pochi giorni l'Autodromo aveva svelato il mistero annunciando che quel campo sarebbe stata una delle attrazioni della Fan Zone. Ma alla vigilia di Ferragosto erano arrivati i sigilli: mancavano documenti che gli organizzatori hanno consegnato in tempi record. A quel punto il comune di Monza e la Sopraintendenza hanno dato il via libera (bocciata solo la ruota panoramica). La decisione della procura della Repubblica di Monza è arrivata solo il 5 settembre quando l'area è stata dissequestrata,

Le motivazioni del sequestro

A bloccare tutto sarebbe stata la decisione del pubblico ministero che mercoledì 7 settembre avrebbe deciso di sequestrare nuovamente l'area del Roccolo, 40 mila metri quadrati sui quali dovrebbe sorgere quella Fan Zone con campi da padel, trenta stand e un palco dove si sarebbero dovuti esibire cantanti di fama internazionale. Così era stato annunciato martedì 6 settembre in occasione della conferenza stampa di presentazione del Gran Premio. Ma invece ancora tutto fermo. Come riporta Il Giorno alla base della decisione di sequestrare nuovamente l'area del Roccolo ci sarebbe la motivazione che "le opere contestate, pur essendo provvisorie, non possono rientrare nella normativa della cosiddetta edilizia libera" e sono state realizzate"in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali", in particolare quella"relativa al Piano territoriale di coordinamento del Parco della Valle del Lambro". L'ultima decisione arriverà nella mattinata di giovedì 8 settembre: in tribunale l'avvocato dell'Autodromo chiederà il dissequestro dell'area.

Oggi si decide

L'ultima carta per tentare di allestire in tempi record il grande palcoscenico di attrazioni che era stato organizzato all'interno dell'Autodromo per celebrare i 100 anni del circuito. Anche se ormai gli organizzatori avevano accantonato l'idea di portare in Autodromo la ruota panoramica (bocciata dalla Sopraintendenza), speravano comunque di realizzare il resto.

La Fan Zone

La F1 Fanzone Monza Cento dovrebbe sorgere nel prato del Roccolo, compreso tra l’anello di Alta Velocità e il rettilineo che segue la curva Ascari: più di trenta stand e un ampio palco per i concerti dei dj di fama internazionale, dove si esibiranno atleti e verranno intervistati personaggi di spicco del motorsport internazionale. I fan potranno inoltre cimentarsi tutto il giorno durante il weekend con molti giochi di abilità tra cui la pit stop challenge, in cui è possibile simulare un cambio gomme di una monoposto. Saranno presenti inoltre esposizioni di vetture, simulatori di guida e corner di vendita dei merchandising ufficiali del campionato, dei team e dell’Autodromo. Ci saranno anche due campi da padel temporanei dove istruttori qualificati insegneranno le basi del nuovo gioco a coppie che sta spopolando in tutta Italia e una pista di skiddy kart adatta ad adulti e bambini per divertirsi alla guida con sbandate e controsterzi. Lo spazio espositivo Casa ACI ospiterà invece delle monoposto storiche di F1 e le migliori vetture da gara dei campionati organizzati da ACI Sport. Potranno essere ammirate dal pubblico anche le auto d’epoca che i piloti utilizzeranno per la tradizionale drivers’ parade che precede la gara di domenica. Presente anche una selezione di street food e proposte culinarie delle regioni d'Italia. Così, almeno, era stato annunciato due giorni fa.