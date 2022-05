Dramma a Meda, morto farmacista di 34 anni

Dramma a Meda nella mattinata di lunedì 16 maggio. Un uomo di 34 anni, farmacista, figlio del titolare della farmacia del comune brianzolo, è stato trovato senza vita nell'abitazione situata sopra l'attività di famiglia.

L'allarme è scattato intorno alle 11 e sul posto si sono precipitati i soccorsi con un'ambulanza e un'automedica preallertate in codice rosso. Purtroppo per il 34enne non c'è stato nulla da fare: il personale sanitario ha solamente potuto constatare il decesso. In via Solferino lunedì mattina insieme al personale del 118 sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Seregno e la polizia locale che si è occupata anche di chiudere momentaneamente il tratto al traffico per consentire le operazioni del personale di soccorso.

La strada è stata poi riaperta invece la farmacia è rimasta chiusa. Sull'ingresso c'è un cartello che recita: "Chiuso per lutto". Accertamenti in corso per stabilire le cause del decesso.