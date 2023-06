Intascava i pagamenti delle consegne: denunciato fattorino

E' stato denunciato per appropriazione indebita il fattorino accusato di aver sottratto all'azienda per la quale lavorava quasi 4 mila euro intascandosi i soldi dei pagamenti in contrassegno.

L’uomo, un 39enne di origini marocchine da tempo residente in Italia, attualmente in provincia di Pavia, nello scorso mese di maggio avrebbe infatti trattenuto a sé molte delle somme in contanti versate dai clienti online che avevano scelto il pagare la merce all’atto della consegna. Il tutto sarebbe stato poi scoperto a fine mese dal titolare dell’azienda di consegne (con sede a Pero), un 42enne di Meda, quando il fattorino "infedele" avrebbe cominciato a intascarsi anche gli assegni, in particolare un assegno di 767 euro relativo a una partita di vini. Scoperto e costretto a riconsegnare l’assegno - nel frattempo bloccato - il 39enne è stato licenziato. A seguire la vicenda sono stati i carabinieri del comando stazione di Seregno, che hanno denunciato l'uomo alla procura di Monza.

Gli immediati accertamenti contabili in azienda hanno poi permesso di risalire a numerosissimi pagamenti fraudolentemente intascati dal fattorino relativi a consegne fatte nelle province lombarde di Milano, Monza e della Brianza, Como e Varese per un ammanco totale di 2.993 euro, e per i quali l’uomo è stato denunciato dai carabinieri di Seregno per appropriazione indebita.