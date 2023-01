Quello strano via vai notturno (anche di minori) tra i padiglioni del Vecchio ospedale

Le prime segnalazioni di quello strano via vai erano arrivate alcuni mesi fa quando alcuni cittadini avevano informato l'allora consigliere regionale Federico Romani (Fratelli d'Italia) della presenza di strani 'inquilini' negli ambulatori dismessi del vecchio ospedale di Monza. "Avevo effettuato personalmente un sopralluogo - ha raccontato Federico Romani a MonzaToday -. Le segnalazioni dei cittadini erano risultate veritiere. C'era un continuo via via di persone, spazzatura abbandonata e i segni tangibili che all'interno di alcuni locali in disuso c'erano persone che ci vivevano. Avevo ricevuto anche la segnalazione della presenza di una famiglia, con l'uscita di prima mattina di un ragazzino con lo zainetto in spalla".

Denunce arrivate non solo per quello strano via vai, ma anche per i rifiuti e gli odori che arrivavano da alcuni padiglioni ormai dismessi. "Via vai che poi di giorno non si vedevano più - prosegue Romani -. Sicuramente si trattava di persone senza fissa dimora che la mattina presto lasciavano i padiglioni, per poi ritornarci la sera". Il problema all'epoca era stato segnalato anche alle forze dell'ordine e nei giorni scorsi la polizia di Stato ha eseguito lo sgombero al quale ha partecipato anche Romani.

Sul pavimento, in un locale interrato, una distesa di siringhe usate e gettate via. Nelle stanze degli ambulatori dismessi e abbandonati da anni dove un tempo sorgeva il padiglione dell'oculistica invece materassi, resti di cibo consumato e ormai avariato, escrementi, bottiglie, vestiti e rifiuti. Montagne di spazzatura accumulata tra i giacigli. A entrare nei locali del complesso del vecchio San Gerardo martedì mattina sono stati gli agenti della questura che, su disposizione del questore della provincia Marco Odorisio, hanno effettuato un controllo con il personale dell’U.P.G.S.P. – Squadra Volanti, insieme agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e della polizia locale.

Le forze dell'ordine hanno ispezionato il complesso del Poliambulatorio dell'Ospedale San Gerardo Vecchio, in via Solferino, dopo le segnalazioni dei residenti che lamentavano come i padiglioni degli stabili, da anni dismessi e in condizioni di grave abbandono, fossero divenuti luogo di aggregazione, soprattutto notturna, di persone spesso senza fissa dimora che allestivano giacigli di fortuna all'interno delle stanze.

Il sopralluogo è stato effettuato in collaborazione con il personale della della ditta “Impresa Sangalli”, rappresentanti del Poliambulatorio, dell’ASST Monza – Ospedale San Gerardo e della società di vigilanza privata ITALPOL. Nei locali sono stati rintracciati due 18enni.