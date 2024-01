Scoppia il petardo: feriti un 18enne e un 15enne

Le loro condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazioni. Ma il 2024 sarebbe potuto iniziare molto peggio per un 18enne e un 15enne che a Seregno sono rimasti feriti a causa dell'esplosione di un petardo.

L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza: nel pieno dei festeggiamenti quando nelle piazze della Brianza si celebrava l’arrivo del nuovo anno. Così come erano intenti a fare i due ragazzi che si trovavano a Seregno in piazza Concordia. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate l’ambulanza e l’automedica in codice giallo.

I due giovani, dopo i primi soccorsi sul posto, sono stati trasferiti all’ospedale San Gerardo di Monza. Ad avere la peggio il 18enne che ha riportato ferite alle mani e per il quale è stato necessario il ricovero; mentre il 15enne è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni riportando ferite alle gambe. Sulla dinamica dell’accaduto stanno indagando i carabinieri di Seregno che erano intervenuti sul posto.