Girava per le vie del centro: spacciatore fermato con 50 dosi

Quell'uomo che passeggiava tranquillamente per via Gramsci non è passato inosservato agli agenti della Questura di Monza. Un atteggiamento che ha destato sospetti poi, una volta raggiunto, la scoperta che era già noto alle forze dell'ordine.

Nella mattinata di domenica gli agenti della polizia di Stato impegnati nei consueti controlli per il contrasto alla criminalità, in via Gramsci - a pochi passi dal centro storico e dalla stazione - hanno intercettato e fermato un uomo che li aveva insospettiti.

Dai controlli è emerso che si trattava di un 41enne di origine marocchina, irregolare e già raggiunto da un ordine di allontanamento per detenzione con fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo era anche un abituale frequentatore di piazza Cambiaghi.

Gli agenti, inoltre, hanno notato che il 41enne aveva uno strano rigonfiamento nella tasca dei pantaloni. L'uomo a quel punto ha cercato di fuggire ma è stato raggiunto dai poliziotti che gli hanno ritrovato addosso circa 50 dosi di hascisc.

L'uomo è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Questura su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del giudizio direttissimo previsto nella giornata di lunedì 23 novembre.