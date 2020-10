Un ferro di cavallo al cioccolato come "vaccino" contro il covid

In un anno da dimenticare non ci resta che sperare in meglio. Toccando ferro, anzi addentandolo se è fatto di cioccolato. E allora ecco che un pasticciere monzese ha pensato di prendere il coronavirus a morsi, realizzando un ferro di cavallo in cioccolato con la scritta “Anti covid 19”.

Un’idea simpatica per sdrammatizzare questo momento emotivamente pesante e riuscire a strappare un sorriso. A realizzarli Luca Nava, che insieme ai fratelli Marco e Laura gestisce a Monza il bar pasticceria di famiglia in via Amundsen. L’ennesima dimostrazione della creatività e della voglia di reagire dei nostri ristoratori che fanno di tutto per non abbassare la saracinesca, ma anche per portare un pizzico di allegria.

Non è un momento facile. “Con lo smart working e la didattica a distanza si perdono molti clienti – racconta Luca -. Non si viene più al bar per la colazione o per l’aperitivo”. Le ulteriori restrizioni imposte dall’ultimo Dpcm (Decreto del presidente del consiglio dei ministri, ndr) che limitano il numero degli invitati alle cerimonie è stata l’ennesima mazzata. “Ho ricevuto la disdetta delle prenotazioni per un matrimonio e diverse cresime. Dobbiamo dire addio anche alle fiere e ai mercatini che l’anno scorso sono stati d’aiuto”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma Luca non vuole arrendersi e così mentre una mattina era in laboratorio a realizzare le prime forme di cioccolato da mettere in vetrina, ha pensato di fare qualcosa anche legato al covid. “Scaramanticamente ho realizzato un dolce ferro di cavallo con la scritta anti covid 19. Un'idea che ha riscosso grande curiosità e anche le prime prenotazioni. Purtroppo non è il vaccino contro questa pandemia, ma almeno strappa un sorriso e dona un po’ di dolcezza in questo drammatico periodo”.