Musica alta e vetri, festa alcolica in casa (con 4 bimbi) finisce con aggressione alla polizia

Musica ad alto volume e schiamazzi. A Monza, in centro, una festa alcolica nella giornata di lunedì 1 maggio è finita con una aggressione alla polizia e due arresti. In manette, con l'accusa di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale in concorso, sono finiti due fratelli di origine sudamericana di 21 e 25 anni.

A far intervenire una volante della questura di Monza in centro città nella serata di lunedì è stata una chiamata giunta alla centrale della sala operativa da parte di alcuni condomini che lamentavano schiamazzi e musica proveniente da un appartamento di uno stabile del centro in cui era in corso una festa. Una volta giunti sul posto gli agenti hanno bussato alla porta dell'abitazione e hanno trovato all'interno sei giovani e quattro minori, tutti bambini. Tra musica, bottiglie di alcolici e cocci di vetro.

Alla vista della polizia i giovani, tutti ragazzi di origine sudamericana tra i 20 e i 25 anni, non hanno reagito bene. Secondo quanto ricostruito dalla questura, all'invito degli agenti ad abbassare la musica ed evitare toni alti e schiamazzi i due fratelli, probabilmente in stato di alterazione alcolica, avrebbero assunto un atteggiamento ostile e aggressivo nei confronti dei poliziotti denigrandoli con ingiurie in lingua spagnola per poi passare alle vie di fatto, aggredendoli. Il 25enne avrebbe anche afferrato una bottiglia di vetro con l’intento di colpire i poliziotti. L'intervento - specificano dalla questura - è stato particolarmente delicato perchè gli agenti hanno bloccato la colluttazione ed evitato che la situazione - in presenza anche di quattro bambini - potesse degenerare.

I quattro poliziotti intervenuti per i traumi subiti hanno dovuto far ricorso alle cure mediche e si sono fatti visitare presso il pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza da dove sono stati dimessi con sette giorni di prognosi. I due fratelli, entrambi con precedenti, sono finiti in manette e gli arresti sono stati convalidati ed è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di firma con presentazione alla p.g.

Il questore Marco Odorisio, a seguito degli ulteriori accertamenti d a parte della Divisione Polizia Anticrimine e dell’Ufficio Immigrazione della Questura, ha emesso il provvedimento del foglio di via per anni due a carico del maggiore dei fratelli ed avviato i procedimenti per la revoca del permesso di soggiorno.