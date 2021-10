Una festa tutta monzese per il campione Liverani, medaglia di bronzo a Tokyo 2020

L'incontro, casuale, durante gli allenamenti del campione al tiro a segno di Monza. Quattro chiacchiere che fanno conoscere e scoprire che dietro a quel ragazzo sempre sorridente e allegro c'è uno straordinario campione di sport e di vita.

Così che al suo ritorno in Italia hanno deciso di organizzargli una grande festa: con pranzo, bandiera italiana e tanto di inno cantato con la mano sul petto. Una festa semplice ma carica di emozione quella organizzata dai carabinieri in congedo di Monza. Un gruppo che conta oltre una sessantina di militari in pensione che avevano prestato servizio al Nucleo Radiomobile di Monza.

"Tutto è nato per caso - racconta il maresciallo in congedo Gaetano Galbiati, che adesso è direttore generale della FiammaMonza -. L'amico e collega Francesco Lamonaca (tenete in pensione, ndr) frequenta il tiro a segno e più volte mi ha parlato di Liverani. Non solo del suo straordinario talento come atleta, ma anche e soprattutto della straordinarietà come persona. Così che abbiamo deciso di rendere omaggio al nostro campione con un momento di festa".

Una festa dove si sono uniti l'amore per lo sport e per la bandiera italiana. "Abbiamo organizzato tutto al Sada - prosegue -. Abbiamo preparato il pranzo, con tanto di torta, messo la bandiera italiana e prima di mangiare abbiamo cantato l'inno. Il campione ci ha onorato portandoci anche la sua medaglia di bronzo e raccontandoci tutti i dettagli della sua meravigliosa trasferta a Tokyo".

Poi la consegna di alcuni doni: la maglia della FiammaMonza della stagione 2005-2006 quando la squadra di calcio femminile di Monza ha vinto il campionato, il gargliadetto e una piccola scultura realizzata con il simbolo del Radiomobile di Monza.