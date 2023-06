L'iniziativa macabra: un evento per "festeggiare" la morte di Berlusconi

La comunicazione è apparsa nel pomeriggio di lunedì 12 giugno, a poche ore dalla morte di Silvio Berlusconi. Ad Arcore, all'Arci Blob di via Casati, in programma per la stessa sera "Dipartyto". Nel manifesto la caricatura di Silvio Berlusconi .

Sotto il logo di Arci Blob e di Intercomunale Trash Brianza. In programma, come si legge sulla pagina Facebok dell’Arci Blob, musica, brindisi e per i primi 100 la spilletta commemorativa dell’evento.

Un evento che, naturalmente, ha sollevato le critiche e le polemiche dalla politica. In primis quella del sindaco di Lazzate, Andrea Monti, che ha commentato: “Che dire? Pessimo gusto… Ma il rispetto per i valori civici e democratici di certa sinistra sono purtroppo a noi ben noti. Anche in Brianza. Questo accade ad Arcore, questa sera: festeggiano la morte di un ex presidente del consiglio. Che cosa possiamo dirgli?”.

Da Fb Arci Blob di Arcore