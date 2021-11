Chiamano i soccorsi perché stanno male: i carabinieri scoprono la "festa" a base di droga

Organizzano una serata tra amici, ma finiscono tutti in Pronto soccorso in codice giallo. Nessuna intossicazione alimentare: i cinque giovani erano stati male dopo aver assunto droga.

A scoprirlo i carabinieri di Verano Brianza dopo alcuni accertamenti di polizia giudiziaria. Secondo le informazioni fornite dall'Arma i ragazzi quella sera avrebbero assunto marijuana e avrebbero avvertito immediatamente forti malori.

Immediata la telefonata al 118. I soccorritori hanno trasferito i cinque giovani in ospedale in codice giallo. I ragazzi, portati all'ospedale di Desio e al San Gerardo di Monza, dopo gli accertamenti del caso sono stati dimessi la sera stessa.

Nel frattempo i carabinieri hanno perquisito l'abitazione e hanno trovato circa 7 grammi di marijuana. Due 21enni brianzoli (una ragazza e un ragazzo) sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini di sostanze stupefacenti in concorso, mentre gli altri tre sono stati segnalati alla competente autorità amministrativa.