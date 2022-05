I calciatori del Monza sul bus in giro per la città: ecco dove e quando

La città di Monza si prepara ad accogliere i calciatori del Monza con una grande festa. Come si legge sull'ordinanza pubblicata sull'albo pretorio del comune domani, martedì 31 maggio, dalle 18 è previsto il passaggio del bus scoperto dell'Ac Monza per festeggiare la promozione della squadra in serie A.

Questa mattina si è svolto in questura il tavolo tecnico per la definizione del piano viabilistico. "Il giorno 31 maggio 2022 dalle 18 e sino fino al termine della manifestazione sportiva in premessa a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del d.lgs. 285/1992 a eccezione dei veicoli autorizzati: è vietata la circolazione lungo la Via Degli Zavattari a partire dall’incrocio con Via Locatelli sino all’incrocio con Via Padre Reginaldo Giuliani. I veicoli adibiti al sevizio del TPL circolanti su linee interessanti percorsi sui sedimi interessati dal presente provvedimento, seguiranno altri percorsi stabiliti di concerto con l’Azienda esercente e

l’Agenzia di Bacino del Trasporto Pubblico Locale", si legge sull'ordinanza pubblicata sull'albo pretorio.

Il pullman dell'Ac Monza inizierà la passerella da via Lecco per poi arrivare e sfilare al Ponte dei Leoni, all’Arengario e in piiazza Trento e Trieste. "Il percorso - si legge sulla pagina dell'Ac Monza - continuerà attraverso via Mentana e terminerà all’U-Power Stadium alle ore 19:30 circa dove si svolgerà la cerimonia di premiazione della Lega B. Ad arricchire la serata ci penserà la Radio Partner del Club Radio 105, con un ricco programma di intrattenimento. Le porte dell’U-Power Stadium apriranno alle ore 18 per permettere a coloro che non potranno essere per le vie del centro di seguire la diretta del percorso trasmessa su un ledwall dello stadio".

Una grande festa allo stadio. Anche in questo caso è stato organizzato un piano viabilistico con numerosi divieti di passaggio (anche pedonale) e di sosta fin dalle 16.30. Si preannuncia così un altro rientro difficile per i pendolari che già settimana scorsa - quando in occasione della partita contro il Pisa aveva visto riorganizzare il traffico in quella parte della città - avevano denunciato code e ingorghi.