La grande festa del Monza allo stadio: tutte le strade chiuse e i divieti

Monza si prepara a festeggiare i calciatori neo promossi con una grande festa all'U-Power Stadium. L'appuntamento per domani, martedì 31 maggio. Dopo la passerella per le vie del centro storico a bordo del bus scoperto i calciatori e lo staff si dirigeranno all'U-Power Stadium. Una grande macchina organizzativa - anche a livello viabilistico - quella messa in campo dal tavolo tecnico che nella giornata di oggi, lunedì 30 maggio, si è riunito in questura. La zona stadio verrà "blindata" fin dalle 16.30.

Divieti di circolazione dalle 16.30

Da quell'ora fino al termine della manifestazione è vietata la circolazione nelle seguenti aree di parcheggio: nell’area prospiciente lo stadio U-Power Stadium posta lungo viale Sicilia e viale Stucchi; nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley; nelle aree di sosta con accesso da via Tognini e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley (park arancione); è vietata la sosta con rimozione forzata, a eccezione dei veicoli autorizzati, nelle aree sopra citate; è vietata la circolazione lungo via Tognini; è vietata la circolazione sia di veicoli che di pedoni nel sovrappasso (passerella ciclopedonale) su Stucchi collegante via della Guerrina con il parcheggio dell'Iper; è vietata la sosta con rimozione forzata lungo ambo i lati di via Tognini; è vietata la sosta con rimozione forzata lungo il controviale di v.le Gian Battista Stucchi, direzione Villasanta, posto lungo il lato civici pari dello stesso viale, eccetto mezzi di pronto intervento e autorizzati.

Divieti anche in viale Sicilia

Inoltre dalle 16.30 fino al termine del deflusso delle auto è vietata la circolazione lungo viale Sicilia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Modigliani e viale Stucchi. Pertanto: i veicoli circolati in via Modigliani, giunti all’intersezione con viale Sicilia, hanno l’obbligo di svolta a destra; i veicoli circolati in via Zuccoli, giunti all’intersezione con viale Sicilia, hanno l’obbligo di svolta a sinistra e/o proseguire diritto; i veicoli circolati in viale Sicilia, giunti all’intersezione con via Modigliani, hanno l’obbligo di svolta a sinistra; i veicoli circolanti nella rotatoria disciplinante l’intersezione Sicilia / Stucchi, giunti in prossimità dell’intersezione con viale Sicilia, hanno l’obbligo di proseguire la circolazione in rotatoria.

I nuovi percorsi

Circolazione vietata dalle 17 alla fine del deflusso veicolare anche lungo via della Guerrina, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Modigliani e viale Stucchi. Pertanto i veicoli così definiti dall’art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolati: in via A. Modigliani, in ambo i sensi di marcia, giunti all’intersezione con via della Guerrina, hanno l’obbligo di proseguire diritto e/o di svoltare in via della Guerrina direzione via Correggio; in via della Guerrina, provenienti da via Correggio, giunti all’intersezione con via Modigliani hanno l’obbligo di svolta a destra e/o a sinistra; in via don Valentini, giunti all’intersezione con via della Guerrina, hanno l’obbligo di svolta a destra; in via de Chirico, giunti all’intersezione con via della Guerrina, hanno l’obbligo di svolta a sinistra; in viale Stucchi, giunti all’intersezione con via della Guerrina, hanno l’obbligo di proseguire diritto.

Settiimana scorsa in occasione della partita casalinga contro il Pisa l'area era stata blindata. Tante le segnalazioni di code (anche di un'ora) e di disagi dei pensolari che proprio in quell'ora di punta stavano attraversando il viale Stucchi e le vie limitrofe che conducono nei paesi confinanti e in centro.