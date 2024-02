In Brianza la grande festa per celebrare la liberazione del parco dagli "zombie"

Ceriano Laghetto celebra il quarto anniversario della “liberazione” del parco della droga dai pusher e da quelli che il vicesindaco Dante Catteneo definisce gli “zombie” che girovagavano dalla stazione ai boschi del paese. Una grande festa quella organizzata per martedì 27 febbraio dall’amministrazione comunale del piccolo borgo brianzolo che affaccia sul Parco delle Groane. Una grande area boschiva che era salita alla ribalta delle cronache regionali (ma non solo) per essere uno dei maggiori centri di smercio di eroina e crac.

Domani il comune organizza una festa per ricordare quel 27 febbraio 2020 quando ci fu l’ultimo arresto di 3 pusher di origine marocchina, che ha sancito l’interruzione dell’attività di spaccio. In programma una grande festa alla quale parteciperà anche Rajae Bezzaz l’inviata di "Striscia la Notizia" che ha fatto conoscere a livello nazionale il problema dello spaccio nel Parco delle Groane e che dal 2018 è cittadina onoraria di Ceriano Laghetto.

Il pensiero del sindaco Dante Cattaneo corre subito a quel 27 febbraio 2020 e soprattutto al grande lavoro che nel corso degli anni è stato fatto per debellare il problema della droga. “Il Parco della Groane, insieme a quello di Rogoredo, erano diventati due poli molto importanti dello spaccio - ha raccontato a MonzaToday -. Come dimenticare il via vai di centinaia di ‘zombie' che arrivavano in treno e dalla stazione di Ceriano Laghetto si dirigevano al Parco delle Groane per acquistare e per vendere la droga?”. Un grande supermarket nascosto dalla fitta vegetazione dove, dopo le maxi operazioni dei carabinieri, sono stati trovati quintali di materiale immondizia abbandonata dagli spacciatori. “Non dimentico certo quelle immagini - prosegue -. Immagini che fanno parte del passato perché da quel 27 febbraio 2020, complice anche il periodo del lockdown, grazie allo straordinario lavoro svolto dagli uomini dell’Arma e da quelli appartenenti ad altre forze di polizia, grazie al lavoro delle istituzioni, delle associazioni e dei semplici cittadini questi 'zombie' sono spariti da Ceriano Laghetto. Il lockdown ci ha aiutato: in quei mesi è stato più facile intercettare persone sospette che si dirigevano nel bosco e sgominare in questo modo gli ultimi tentativi di riaprire il supermarket della droga”.

Un evento che per Cattaneo diventa l’occasione per celebrare quel “modello Ceriano” del quale lui va molto orgoglioso. “Un risultato che è il frutto di un costante lavoro che ogni giorno prosegue e che vede scendere in campo istituzioni e cittadini - conclude -. Quell’area adesso è stata bonificata e noi festeggiamo l’anniversario:il parco è stato finalmente liberato dalla droga”.

Il programma della giornata prevede alle 9 la messa a dimora di alcune piante ricevute in dono dall’Ersaf. Gli alberelli verranno piantati nel giardino delle scuole in collaborazione con il Comitato genitori; alle 10.30 la visita al parco comunale e alle Cascate della Lombra; alle 11.30 nel bosco presso la stazione Ceriano-Groane è prevista una cerimonia ufficiale con la partecipazione dei componenti del consiglio comunale dei ragazzi e alle 12 una risottata a cura del Centro associazione Regioni d’Italia.