Monza si tinge di arancione: la grande festa in piazza per il sindaco Pilotto

La piazza si riempie di arancione. Erano in tantissimi ieri sera, lunedì 27 giugno, i monzesi che si sono ritrovati in piazza Roma per la grande festa organizzata per celebrare la vittoria di Paolo Pilotto.

Il nuovo sindaco, 62 anni, sposato, padre di 2 figli, insegnante di religione e vicepreside al liceo classico Zucchi di Monza ha vinto al ballottaggio sostenuto dall’ampia coalizione formata da Pd, Azione Calenda, Italia Viva, MonzAttiva, Possibile, Lab Monza, Psi, Europa Verde e Movimento Moccia per Monza). Pilotto ha ottenuto il 51,21% dei voti contro il sindaco uscente e candidato del centrodestra Dario Allevi che si è fermato al 48,79%. Sono stati 18.307 i voti a favore di Pilotto,17.445 quelli per Allevi con uno scarto di meno di mille preferenze. Un risultato su cui ha pesato non poco anche l'astensionismo che si è registrato alle urne con meno di quattro monzesi su dieci che si sono presentati alle urne.

Paolo Pilotto, salito sul palco, ha subito ricordato di essere il sindaco di tutti. Annunciando l'intenzione di proseguire in quei progetti, avviati dal predecessore, che riterranno buoni per il bene della comunità e avviando modifiche in quelli dove si hanno visioni diverse della città, soprattutto in tema di urbanistica e di quartieri. "Verificheremo dove potremo proseguire e dove invece apportare modifiche - ha ricordato Pilotto dal palco -. Noi dobbiamo contaminare la città con volti sereni, con il sorriso, dandoci una mano. Sorreggeteci, criticateci senza cattiveria". La serata è proseguita all'insegna della musica con l'esibizione della cantante (e candidata) Valeria Rossi.