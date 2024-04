La cerimonia per il 172esimo anniversario della polizia: "Esserci sempre, per non lasciare solo nessuno"

Esserci sempre, per non lasciare solo nessuno. "Essere accanto all'anziano che chiama il numero di soccorso pubblico per avere compagnia". E ancora ai giovani e agli studenti, come guida, per formare i cittadini di domani. Essere vicino "alle donne vittime di violenza – ed ai compagni maltrattanti – per aiutare le prime ad uscire dall’incubo di una vita non vissuta ed i secondi a liberarsi dei “mostri” del possesso e della violenza". Esserci per i migranti, per gli imprenditori, per "chi ha perso beni primari come il posto di lavoro o la casa".

Queste le parole che il questore di Monza e della Brianza, Salvatore Barilaro, mercoledì mattina, durante la cerimonia per il 172esimo anniversario della polizia di Stato ha usato per riassumere la missione dei poliziotti che è, insieme, sacrificio e orgoglio di vestire una divisa.

Le celebrazioni si sono svolte a Seregno, presso l'Auditorium di piazza Risorgimento. Una scelta simbolica, per testimoniare la vicinanza al territorio e l'attenzione all'intera provincia e non solo alla città di Monza. Tra il pubblico, insieme al prefetto Patrizia Palmisani, al procuratore Claudio Gittardi anche i vertici delle forze dell'ordine provinciali, le autorità e diversi sindaci del territorio a partire dal primo cittadino di Seregno, Alberto Rossi e 75 alunni della seconda elementare dell’Istituto Europeo Marcello Candia. Nel piazzale davanti all’auditorium hanno fatto capolino mezzi di servizio, moto e veicoli storici della polizia

La cerimonia

E' stato l'Inno alla Gioia di Beethoven suonato dal quintetto della filarmonica di Seregno ad aprire le celebrazioni in un auditorium al completo. A scandire l'evento sono state le letture dei messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Signor Capo della Polizia Direttore Generale della Repubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani seguiti dall'intervento del questore Barilaro.

"Con un velo di emozione festeggio con voi il compleanno della nostra amata Polizia, per la prima volta da questore in sede, nella operosa provincia di Monza e della Brianza, terra di lavoro ma anche territorio ricco di cultura: antiche chiese e monasteri dalla millenaria tradizione, ville di delizia, palazzi nobiliari. La scelta di celebrare questa ricorrenza a Seregno discende dalla considerazione che le responsabilità e le connesse prerogative del Questore quale Autorità di Pubblica Sicurezza previste dalla Legge hanno una competenza provinciale nel segno della continuità del ruolo che deve caratterizzare una moderna forza di Polizia, chiamata ad interpretare la società civile non solo con l’adozione di appropriate strategie operative ed organizzative, ma anche attraverso una coraggiosa apertura verso l’esterno" ha detto il questore.

Il motto della polizia: "Esserci sempre"

"Ed il motto “ESSERCI SEMPRE” sintetizza perfettamente la nostra missione" ha proseguito Barilaro nel suo discorso. "Essere al servizio dei cittadini non solo per la prevenzione e repressione dei reati, ma anche: Esserci sempre, accanto all’anziano solo che chiama il numero di soccorso pubblico per avere compagnia, accanto ai giovani ed agli studenti, insieme alle agenzie educative tradizionali, per costruire i cittadini di domani, accanto alle donne vittime di violenza – ed ai compagni maltrattanti – per aiutare le prime ad uscire dall’incubo di una vita non vissuta ed i secondi a liberarsi dei “mostri” del possesso e della violenza; accanto ai migranti stranieri in Italia, alla ricerca di una nuova stabilità, nel rispetto più profondo dei drammi vissuti, delle angosce derivanti dal trovarsi in terra straniera, con il tatto e la delicatezza necessari; accanto all’imprenditore, il quale investe nel territorio il “frutto delle proprie fatiche”, anche per il bene comune e per il progresso economico del Paese. Esserci sempre accanto a chi ha perso beni primari come il posto di lavoro o la casa, i quali, spesso, nelle piazze più incandescenti, a volte strumentalizzati dai “professionisti del disordine”, individuano le Forze di Polizia come antagonisti naturali".

"Quando aspiri a grandi cose, è buon pensiero curare le piccole”, con la massima dello storico Dionigi di Alicarnasso il questore Barilaro ha concluso il suo intervento: "Sintetizza le priorità degli interventi di polizia, in sinergia con le altre Istituzioni deputate, che devono focalizzare l’attenzione sulla prevenzione e repressione di quelle condotte che incidono grandemente nella percezione della sicurezza da parte del cittadino".

La premiazione

La cerimonia è stata anche occasione per consegnare encomi e lodi alle poliziotte e ai poliziotti che si sono distinti nell'attività di servizio. Di seguito il dettaglio degli agenti che hanno ricveuto mercoledì mattina il riconoscimento.

Encomio solenne all'Assistente DI PALMA Vincenzo, in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e S.P.

“Evidenziando spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa, espletava un'attività di ordine pubblico che consentiva di procedere allo sgombero di un sito industriale dismesso.”

Encomio solenne al Commissario Capo LAURI Pasquale, Sostituto Commissario PALMA Dimitri Samir Lucano, Sovrintendente Capo Coordinatore in quiescenza SCABURRI Osvaldo Innocente, Sovrintendente TUMMOLO Michele Assistente (alla memoria), al Capo Coordinatore IANNACCONE Giovanna Grethel in servizio presso la Squadra Mobile

"Evidenziando spiccate qualità professionali, espletavano un'operazione di polizia giudiziaria, che si concludeva con l'esecuzione di trentotto misure di custodia cautelare in carcere, due agli arresti domiciliari e tredici divieti di dimora, emesse nei confronti di altrettanti soggetti, ritenuti responsabili di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti”.

Encomio solenne all'Agente ALTINI Ilaria, in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e S.P.

“Evidenziando capacità professionali espletava, un'attività di polizia giudiziaria che permetteva lo smantellamento di una piazza di spaccio attraverso l'esecuzione di otto misure cautelari in carcere, cinque divieti di dimora ed un arresto in flagranza di reato nei riguardi di altrettanti soggetti ed il sequestro di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e somme di denaro”.

Encomio solenne al Sostituto Commissario Coordinatore FIORILLO Roberto, Vice Ispettore PETTA Alessandro, Sovrintendente SARDI Giovanni, Vice Sovrintendente FORMUSO Ciro, Agente Scelto GAGLIARDI Alessandro, in servizio presso la Squadra Mobile

"Evidenziando capacità professionali, espletavano un'attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un soggetto responsabile di violenza sessuale ai danni di una giovane donna.”

Encomio solenne al Sovrintendente Capo GIORDANO Luca in servizio presso la Squadra Mobile “Evidenziando spiccate qualità professionali, espletava un'attività di polizia giudiziaria che si concludeva con il fermo di indiziato di delitto di quattro cittadini marocchini responsabili di rapina, lesioni personali e sequestro di persona”.

Encomio solenne al commissario Capo BARONE Alessandro, Dirigente l’Ufficio del Personale

"Evidenziando capacità professionali, dirigeva un'attività di polizia giudiziaria che consentiva di emettere un provvedimento a carico ad un soggetto ritenuto pericoloso per l'incolumità pubblica” Vercelli, 25 maggio 2020

Lode all'Ispettore DE MARCO Diego, in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e S.P., all'Assistente ARSALE Davide, in servizio presso l’Ufficio di Gabinetto

"Evidenziando capacità professionali, effettuavano un intervento di soccorso in favore di una persona rimasta chiusa nell'abitacolo della propria auto, parzialmente sommersa dall'acqua piovana, nonché di un giovane con intenti suicidi nei pressi di un cavalcavia” Napoli, 5 ottobre 2021 Cinisello Balsamo (MI), 28 gennaio 2019

Lode all'Assistente Capo Coordinatore AVERSA Sabino, in servizio presso l’Ufficio Tecnico Logistico

"Evidenziando capacità professionale e impegno, partecipava a un'indagine di polizia giudiziaria, in raccordo con le autorità inglesi, che concludeva con l’arresto in quel paese di un individuo per possesso di pericolose sostanze esplosive". Manchester (Regno Unito), 31 luglio 2017

Lode al Vice Sovrintendente CESANA Gabriele Rodolfo, Agente ADDEO Marco, Agente VITALE Vincenzo, Agente ARNABOLDI Lucia in servizio presso la Sezione Polizia Stradale Monza

"Evidenziando capacità professionali espletavano un'attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l'arresto in flagranza di due individui per sequestro di persona e detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente.” Nibbionno (LC), 4 dicembre 2022 Monza, 1° gennaio 2023.

Lode all'Ispettore CRIMALDI Dario, al Sovrintendente Capo FUMAGALLI Guido, all'Assistente Capo Coordinatore RESCIGNO Luca in servizio presso il Posto Polfer di Monza

"Evidenziando capacità professionali, espletavano un'attività di polizia giudiziaria che consentiva il fermo di indiziato di delitto di quattro cittadini bengalesi per sequestro di persona a scopo di estorsione e di tre minorenni per rapina aggravata.”