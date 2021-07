Fumogeni e moto sull'aiuola del monumento, la festa (con eccessi) a Monza per l'Italia

Tanti giovanissimi sono scesi in piazza martedì sera per festeggiare il risultato della Nazionale che andrà in Finale agli Europei

Le bandiere con il Tricolore che sventolano in piazza, i cori e la festa. Anche a Monza la vittoria degli Azzurri contro la Spagna a Webley ai Campionati Europei martedì sera ha portato tantissimi tifosi - soprattutto giovanissimi - a riversarsi in piazza per esultare per il traguardo che porterà la Nazionale direttamente in finale.

Ma durante la festa non sono mancati momenti con eccessi di "euforia" con ragazzi che si sono arrampicati sopra il monumento dei Caduti in piazza Trento e Trieste. Qualcuno ha acceso fumogeni, qualcun altro invece in sella a una moto - incitato dal "pubblico" - ha sgasato e fatto un giro in moto sul prato dell'aiuola in una zona vietata ai veicoli.

VIDEO - Con la moto in piazza