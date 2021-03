Festa di compleanno abusiva tra 18enni e party in casa, arrivano i carabinieri: 18 multe

Il covid non spegne la voglia di far festa. E nel fine settimana i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni sono intervenuti a Cologno Monzese e a Paderno Dugnano per fermare due party clandestini nel rispetto della normativa relative alle violazioni anti-covid.

La festa di notte a Cologno Monzese

Nella nottata di domenica 7 marzo in corso Roma a Cologno Monzese, i Carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti, su richiesta di alcuni residenti della zona, per segnalati schiamazzi. Giunti sul posto hanno sorpreso 8 persone, tutte di origine ecuadoregna, intente a fare festa all'interno dell'abitazione di una loro connazionale 32enne. Tutti i partecipanti sono stati quindi sanzionati per la violazione delle norme volte al contenimento del contagio da covid - 19.

Il party di compleanno tra 10 ragazzi a Paderno

A Paderno Dugnano invece nel pomeriggio di domenica i carabinieri della locale Tenenza, sono intervenuti in via Como dove dall'interno di un appartamento della zona venivano segnalati schiamazzi e musica ad alto volume. Giunti sul posto hanno accertato la presenza di 10 giovani, tutti tra i 18 ed i 19 anni, all'interno dell'abitazione di un 53enne italiano, che partecipavano ad una festa di compleanno. Tutti i partecipanti ed il proprietario di casa sono stati sanzionati per la violazione delle normative anti - covid.