Le strade che chiudono per la grande fiaccolata per la pace

La Brianza non dimentica e ad un anno dall'inizio della guerra in Ucraina il Decanato organizza una grande fiaccolata di preghiera. Ma non solo. Quest'anno si celebra anche il 60esimo anniversario della Lettera Enciclica “Pacem in terris” di San Giovanni XXIII.

L’appuntamento è per il 24 febbraio con ritrovo alle 20.45 a Monza presso il Pime di via Lecco. La fiaccolata procederà verso Villasanta dove poi ci sarà un momento di incontro e di riflessione nella chiesa di Sant’Anastasia. La fiaccolata di preghiera è stata promossa dalla Comunità Pastorale Madonna dell’Aiuto e dal Decanato di Monza Zona V con il patrocinio dei comuni di Villasanta, Monza e Brugherio. Sarà presente anche il vicario generale della Diocesi di Milano, monsignor Franco Agnesi e parteciperanno anche il sindaco di Monza Paolo Pilotto, quello di Villasanta Luca Ornago, e quello di Brugherio Marco Troiano.

La fiaccolata partirà alle 21. Sono previste quattro tappe durante le quali sono previste soste di riflessione sulle guerre attualmente in corso in Asia, Europa, America e Africa. Poi l’arrivo nella chiesa villasantese dove saranno proiettati brevi video con passaggi degli interventi a tema del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di Papa Francesco sull'importante tema della pace, ofggi sempre più messa in discussione dalle preoccupanti notozie che arrivano dal fronte dell'Ucraina e della Russa.

Durante il passaggio della fiaccolata saranno chiuse al traffico, di volta in volta, via Lecco di Monza e le vie Farina e Confalonieri (nel tratto fino alla chiesa) di Villasanta.