Una fiaccolata per ricordare Sofia, la 20enne uccisa dall'ex fidanzato

Non si può morire così. Il comune di Cologno Monzese organizza una fiaccolata nel ricordo di Sofia Castelli, la 20enne residente nel comune alle porte della Brianza che sabato 29 luglio è stata uccisa per mano del suo ex fidanzata che, dopo poco, ha confessato il delitto. La fiaccolata si svolgerà mercoledì 2 agosto con ritrovo alle 20.45 in Villa Casati e partenza alle 21. L’iniziativa è stata promossa dal comune di Cologno Monzese e dall’istituto Leonardo da Vinci.

Un agguato. Così il 23enne Zakaria Atqauoi si sarebbe introdotto nell'appartamento dove Sofia Castelli, la sua ex fidanzata, viveva a Cologno Monzese e qui l'avrebbe uccisa a coltellate. I due non avevano passato la serata insieme: la ragazza era stata in un locale con le amiche. Questo il particolare che è emerso nel pomeriggio di sabato 29 luglio dopo l'interrogatorio del 23enne, l'omicida reo confesso.

Sofia, chi era la ragazza uccisa a coltellate a 20 anni

Il delitto, come ricostruito dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni coordinati dalla Procura di Monza, è avvenuto nell'abitazione dove la vittima viveva con la sua famiglia, in corso Roma 100 a Cologno Monzese, hinterland nord est di Milano. Dopo l'omicidio, Atqauoi si è presentato al comando della polizia locale della cittadina confessando.

A quel punto è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio, con l'accusa di aver ucciso con più fendenti alla gola, l'ex fidanzata, Sofia, che aveva 20 anni e frequentava la facoltà di sociologia all'università Bicocca di Milano. Poi è stato interrogato dalla pm di Monza Emma Gambardella. Contrariamente a quanto ipotizzato all'inizio, Castelli e Atqauoi non avevano trascorso la serata insieme alla discoteca The Beach di via Corelli, dove la ragazza era andata con un'amica. L'omicidio sarebbe avvenuto al rientro della 20enne a casa, dove l'ex si sarebbe in qualche modo introdotto, per poi accoltellarla. I genitori della giovane erano fuori casa, inIn corso gli accertamenti degli investigatori per ricostruire come si sono svolti i fatti nonché per trovare riscontro alla confessione del 23enne.

Il femminicidio, l'ennesimo, si è consumato a circa due mesi da quello di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di sette mesi uccisa, anche in questo caso a coltellate, in un appartamento di Senago (Milano) da Alessandro Impagnatiello, il suo compagno trentenne, che poi ne denunciò la scomparsa mentre cercava di disfarsi del suo corpo, prima dandogli fuoco e poi abbandonandolo in una intercapedine dietro alcuni box