I ragazzi del Valentini diventano registi: un film sulle bellezze del territorio

Le bellezze storiche e artistiche del territorio diventano protagoniste del mockumentary (cioè un finto documentario) realizzato dagli studenti del liceo artistico Nanni Valentini di Monza, nell’ambito del progetto #Giovaniinvilla.

Si intitola “Liberaci” il lavoro prodotto dai ragazzi della quinta D del liceo monzese, sotto la guida dei formatori dell'associazione culturale Liberi Svincoli e ambientato a Santa Marta di Concorezzo, a Villa Verri di Lentate sul Seveso, a Villa Filippini di Besana in Brianza e nella Villa Reale di Monza.

Gli studenti diventano sceneggiatori, registi e attori

Gli studenti si sono messi nei panni degli sceneggiatori, dei registi e degli attori scrivendo il testo, interpretandolo, girandolo e montando le scene. Il lavoro finale è stato presentato settimana scorsa nel municipio di Monza alla presenza dell’assessore alle Politiche giovanili Federico Arena.

Il lavoro è iniziato a gennaio 2020 ed è proseguito per tutto l’anno scolastico permettendo agli studenti di apprendere nozioni di elementi di sceneggiatura, grammatica della regia, fotografia e teoria del montaggio con l’obiettivo di realizzare un film collettivo attraverso il metodo Pv Code.

Un lavoro impegnativo nel pieno della pandemia, con i ragazzi che hanno scritto la sceneggiatura da remoto.

Arena: "Un'opportunità formativa per i nostri ragazzi"

“Abbiamo scelto di usare la tecnologia per dare un'opportunità ai giovani con un progetto unico che mixa video, scrittura e location particolari, perfette per unire cultura e cinema – spiega l’assessore Arena - Per gli studenti si è trattato di un’occasione unica per mettere in pratica le conoscenze apprese sui banchi di scuola. Ma è stata anche l'occasione per far scoprire o riscoprire la nostra Reggia e altre bellissime ville brianzole ai più giovani”.

#giovaniinvilla è un progetto finanziato con oltre 84 mila euro dal bando regionale "Lombardia è dei giovani" per un valore complessivo di 120 mila euro.

L’obiettivo è riportare i giovani al centro della scena, ridargli un ruolo da protagonisti.

I partner del progetto, guidato dal Comune di Monza (ente capofila), sono: i comuni di Besana Brianza, Bovisio Masciago, Concorezzo, Lentate sul Seveso, l'istituto Olivetti, il liceo Nanni Valentini, l'associazione Antonia Vita Carrobiolo e Liberi Svincoli.