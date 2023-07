Maxi controlli della guardia di finanza: 15 lavoratori in nero e oltre 67mila euro di multa

Lavoravano, soprattutto nel fine settimana, in diversi locali e negozi di Monza e della Brianza, ma non avevano un contratto in regola. Sono 15 i lavoratori in nero che i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Monza (insieme ai colleghi delle compagnie di Seregno e di Seveso) hanno pizzicato. Per i datori di lavoro sono scattate sanzioni per un totale complessivo di oltre 67mila euro. Dall'inizio dell'anno sono 54 i lavoratori in nero scoperti dai militari brianzoli.

Le fiamme gialle hanno effettuato i controlli in diversi bar, ristoranti, pizzerie e negozi di Monza, Lesmo, Lissone, Villasanta, Sovico, Seveso e Lentate sul Seveso dove hanno trovato 15 persone che lavoravano pur non avendo un contratto in regola. Si tratta sia di lavoratori italiani (6), sia di lavoratori stranieri (7 egiziani, 1 marocchino, 1 pakistano).

Dopo ulteriori accertamenti sono state richieste all’ispettorato territoriale del lavoro la sospensione dell’attività per 2 locali. Inoltre sono 7 i datori di lavoro verbalizzati per mancata comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, e uno è stato anche sanzionato per mancata effettuazione di ritenute fiscali.