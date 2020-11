Eugenio Finardi in concerto streaming dal Manzoni

Eugenio Finardi in concerto a Monza, non dal vivo naturalmente. Domenica 15 novembre alle 20.30 il grande cantautore sarà protagonista di un concerto dal palcoscenico del teatro Manzoni che verrà trasmesso in diretta streaming sul portale della Regione Lombardia.

L’iniziativa è inserita nel progetto “In Lombardia i teatri non si fermano” promossa dalla Regione e dal Comune di Monza con l’obiettivo di offrire musica e spettacoli attraverso la rete, nell’attesa di ritornare nelle sale. Finardi sarà accompagnato dall’Acoustic Trio formato, oltre che dal raffinato cantautore, anche dal chitarrista Giovanni Maggiore (alias Giuvazza), promettente cantautore e affermato musicista della scena torinese e dalla nipote Federica Finardi Goldberg, violoncellista di prim’ordine che da anni ormai è parte integrante dei suoi spettacoli live. Al trio storico si aggiunge Annie Barbazza, talento emergente della scena internazionale del rock progressivo che aprirà il concerto. Un concerto durante il quale Finardi ripercorrerà le sue canzoni, alternate a racconti sul significato della verità nell’arte.

“La cultura non deve fermarsi neppure di fronte a un’emergenza sanitaria – commenta l’assessore alla Cultura Massimiliano Longo -. La cultura è un servizio essenziale come quello offerto dai supermercati e dalle farmacie, è cibo e medicina per la mente”.

L’assessore monzese è polemico nei confronti del Governo che ha in questa fase ha annullato tutte le attività culturali. “Il Governo ha lasciato al buio spettatori e lavoratori del mondo dello spettacolo. Noi facciamo una scelta diversa: terremo aperti i luoghi della cultura, anche se solo virtualmente”.

Per assistere al concerto basta collegarsi al link https://mediaportal.regione.lombardia.it/portal/live.