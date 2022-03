Il finto giornalista che prova ad adescare una 14enne con la scusa di una intervista in Brianza

L'ha vista sola, su una panchina, con lo zaino in spalla mentre aspettava il treno per tornare a casa dopo la scuola e si è avvicinato. Si è presentato come un giornalista del noto programma televisivo "Striscia la Notizia" e ha spiegato alla minorenne, 14 anni, di essere al lavoro per un servizio sull'emergenza covid e di voler fare un'intervista. E l'ha inviatata a seguirlo a casa sua.

Parole che, per fortuna, sono sembrate strane alla giovane che non si è fidata e ha rifiutato. La 14enne, perplessa, ha anche contattato la madre che è subito arrivata alla stazione di Besana Brianza: mentre cercava di trattenere il falso giornalista, la donna ha allertato di nascosto i carabinieri che sono subito intervenuti.

L'uomo, un 44enne residente nel Pavese, è stato fermato e identificato. Ha precedenti per reati contro il patrimonio, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato d’ebbrezza. E ora i carabinieri lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria anche per tentato adescamento di minore.