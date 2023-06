Fiori, cani, bandiere e striscioni: la processione per l'ultimo saluto a Berlusconi ad Arcore

C'è chi ha fatto tanta strada per essere ad Arcore, anche solo per deporre un fiore. Chi è venuto in compagnia del suo amico quattrozampe rimasto a cuccia sull'erba dello stallo accanto alla siepe che segna il confine di Villa San Martino, la residenza brianzola dell'ex premier Silvio Berlusconi morto nella mattinata di lunedì 12 giugno all'ospedale San Raffaele di Milano.

Qui martedì è stata allestita la camera ardente in forma privata. E a varcare i cancelli della residenza brianzola del patron del Monza sono state autorità, familiari e amici stretti. Fuori però c'erano tantissime persone. Brianzole, milanesi e non. Sono stati tantissimi coloro che hanno voluto raggiungere Villa San Martino per deporre un mazzo di fiori, lasciare un messaggio, stendere sull'erba una bandiera, uno striscione o una sciarpa. "Grazie per l'entusiasmo che ci hai regalato" recita un cartellone affisso alla siepe. E poi ancora striscioni di omaggio sportivi, da squadre di tifo opposto con colori juventini e del Napoli. Un omaggio a un uomo che anche nel calcio ha lasciato il segno. Un lungo striscione con scritto 'Grazie in eterno presidente' invece è stato affisso martedì mattina su una siepe che costeggia la villa, a firma dei tifosi della curva del Monza calcio.

Mercoledì 14 giugno a Milano, in Duomo, sono previsti i funerali di Stato. Sono attesi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del consiglio Giorgia Meloni, oltre agli ex presidenti del consiglio Romano Prodi, Matteo Renzi, Mario Draghi e Mario Monti, nonché Paolo Gentiloni, ma in veste di rappresentante della Commissione europea, e rappresentanti anche dall'estero. La cerimonia inizierà alle 15.