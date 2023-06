"Mancherai": messaggi di addio, fiori e bandiere per la morte di Berlusconi ad Arcore

"Mancherai, zio Silvio" e sotto la firma tre cuori. E ancora "Grazie", scritto a penna, a caratteri cubitali su un biglietto vicino a un mazzo di fiori. E poi bandiere e sciarpe del Monza e con il logo di Forza Italia. Simboli politici e sportivi dei pezzi di vita di un imprenditore e politico protagonista della scena pubblica della Brianza, dell'Italia e del mondo.

Sono i messaggi di cordoglio e i mazzi di fiori che nelle ultime ore diversi cittadini e curiosi stanno deponendo fuori da Villa San Martino, la residenza di Arcore, in Brianza, dell'ex premier Silvio Berlusconi. L'ex presidente del consiglio è morto lunedì 12 giugno all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato per alcuni controlli relativi alla leucemia mielomonocitica cronica diagnosticatagli da tempo. Aveva 86 anni. E l'ultimo compleanno lo aveva festeggiato proprio nella villa brianzola dove è arrivato il carro funebre che strasportava la salma.

Mazzi di fiori e bigliettini, messaggi e scritte per dimostrare affetto e cordoglio per la scomparsa di un politico e un imprenditore che ha lasciato il segno nella storia degli ultimi decenni. Ad Arcore è arrivato anche un nutrito gruppo di giornalisti e fotografi.

I funerali, di Stato, saranno celebrati in Duomo a Milano mercoledì.

"Grave perdita per l'Italia", il cordoglio di Arcore

"È con profondo dolore che apprendiamo della scomparsa di Silvio Berlusconi, avvenuta oggi 12 giugno 2023. Una grave perdita per l'Italia. Silvio Berlusconi ha lasciato un'impronta indelebile nella politica e nella società italiana. Berlusconi ha contribuito alla realizzazione di opere per la cittadinanza di Arcore. In questo momento di lutto, ci uniamo alla famiglia e ai suoi amici nel piangere la sua scomparsa" si legge in una nota diffusa dal comune di Arcore.