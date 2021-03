In piazza sboccia una grande primula fatta di 1.500 piantine, simbolo di rinascita contro il virus

Un'enorme primula in piazza, disegnata con millecinquecento piantine colorate. Un simbolo di rinascita e di speranza contro la pandemia.

Bellusco, comune della Brianza Vimercatese, venerdì mattina si è svegliata "fiorita" grazie all'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale con il supporto della Floricutura Briantea che ha messo a disposizione le primule. Per tutta la giornata, piazza Kennedy si trasforma in un tappeto floreale a forma di primula, fatto di fiori che non sono solo un auspicio, ma un impegno che coinvolge ciascuno.

"Il fiore simboleggia il risveglio della natura, l'arrivo della primavera. Ma un fiore è fragile, ha bisogno di cure e continue attenzioni perché sbocci e porti frutto. Allora anche noi dobbiamo prenderci cura, aderire alla campagna vaccinale e nel frattempo continuare a mantenere comportamenti corretti per sconfiggere la pandemia" spiegano dal municipio.

L'invito è rivolto a tutti: prendere un fiore (si può lasciare un'offerta per il Fondo Bellusco Solidale) e averne cura.