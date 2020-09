Fischia a una ragazza in pieno centro a Monza: 23enne arrestato dalla polizia

Ha fischiato a una ragazzina in centro a Monza. Pensava di attirare la sua attenzione invece lei è passata oltre (probabilmente infastidita dal gesto villano) mentre ha attirato gli occhi degli agenti della questura di Monza che lo hanno arrestato. Il motivo? Durante una perquisizione gli sono stati trovati adosso alcuni grammi di coca e hashish.

Tutto è accaduto davanti alla Rinascente di Largo Mazzini intorno alle 15.30 di lunedì 7 settembre, come riportato in una nota della questura di Monza. Il 23enne, cittadino marocchino irregolare in Italia, ha attirato l'attenzione degli agenti proprio perché ha fischiato a una ragazza; atteggiamento che ha spinto gli agenti a fermarlo per un controllo. Il 23enne ha cercato di giustificarsi davanti ai poliziotti, ha detto di "non aver fatto nulla e di essere un bravo ragazzo in cerca di amicizia", si legge nel comunicato della questura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Durante il controllo gli agenti hanno perquisito il 23enne e proprio durante l'accertamento sono saltate fuori dieci dosi di coca e alcuni grammi di hashish. Per il 23enne sono scattate le manette, arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 23enne è stato ristretto nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo per direttissima, previsto nella giornata di martedì.