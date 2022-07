Si tuffa nell'Adda e rischia di annegare, grave un 36enne

E' stato ripescato e una volta portato a riva è stato trasferito d'urgenza, in codice rosso all'ospedale di Vimercate. Sono gravi le condizioni dell'uomo, un 36enne residente in provincia, che domenica 3 luglio, poco prima delle 13 ha avuto un problema mentre stava facendo il bagno a Cornate d'Adda. Il bagnante era nel lido di via 25 Aprile: a causa del gran caldo ha deciso di entrare in acqua per rinfrescarsi ma subito dopo si è sentito male. Immediati sono scattati i soccorsi che hanno permesso di ripescare il 36enne.

In codice rosso

L'uomo è grave ed è stato portato in codice rosso all'ospedale di Vimercate. Sul posto oltre ai mezzi di soccorso del 118 un'ambulanza e un'automedica, anche gli uomini dell'Arma che stanno ricostruendo l'accaduto e i vigili del fuoco di Monza.