Il centro sociale ha occupato un nuovo spazio a Monza

Quattro sgomberi in un anno. E ora una nuova occupazione. La Foa Boccaccio sabato 15 giugno ha occupato di nuovo e ad annunciare l'occupazione di un altro spazio in città è stato lo stesso centro sociale sui social.Fuori dalla cancellata ora aperta campeggia uno striscione nero con la scritta "Non abbiamo più spazio da perdere", una frase che era stata slogan del centro sociale anche durante i trascorsi cortei in città.

"L'abbiamo rifatto! Dopo quattro sgomberi in dodici mesi, la Foa Boccaccio ha un nuovo spazio! Ripartiamo da Via Boccaccio 3 (di fianco al Liceo Artistico Nanni Valentini) per costruire un'estate piena di iniziative, aggregazione e lotte" hanno dichiarato.

"Lo facciamo in uno spazio pubblico destinato alla demolizione e che in passato è stato già utilizzato per attività ludico-ricreative. Chiediamo a tuttə di venire a supportare e difendere la nuova occupazione! Dalle 18.00 concerti e dj set all'aperto fino a notte fonda" hanno concluso dal centro sociale.