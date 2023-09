Dopo lo sgombero il centro sociale occupa ancora a Monza

L'1 agosto lo sgombero, con il blitz della questura di Monza all'alba nell'area occupata dal centro sociale Foa Boccaccio in via Timavo 12. A poco più di un mese e mezzo, il centro sociale ha occupato di nuovo un'altra area. In città.

Ad annunciare di aver trovato una nuova "casa" è stato lo stesso Foa Boccaccio dalla pagina social che gestisce. "Oggi ci siamo pres? una nuova casa! Dopo lo sgombero di Via Timavo 12, abbiamo scelto di non soccombere alla rassegnazione né di cedere alle logiche del profitto di una città sempre più simile a una vetrina a uso e consumo di turisti e ricchi, inaccessibile quindi a moltissime persone che la abitano e attraversano. Pensiamo sia indispensabile, a Monza come ovunque, avere spazi in cui le relazioni non siano mediate dalla speculazione, dal consumo e dalla competizione e non solo luoghi in cui è netta la divisione tra chi vi può accedere “liberamente” e chi invece ne è esclus?" si legge nell'annuncio.

"È ormai squarciato il velo di ipocrisia di una giunta cosiddetta progressista che si dice attenta ai bisogni giovanili ma nella realtà continua a reprimere e controllare chi semplicemente passa il tempo nelle strade, nelle piazze o nei parchetti con chi desidera". E ancora: "Non scenderemo a patti con questa città e ancor di più con questo governo che non ci ritiene decoros?, che partorisce politiche securitarie e discriminatorie. Ci prendiamo insieme i nostri spazi e tempi per autorganizzarci, condividendo necessità e sogni".

La scritta apparsa in via Timavo

"La Foa Boccaccio non si cancella". E' la scritta che nella giornata di venerdì - la stessa scelta poi per annunciare l'occupazione di una nuova area - sul muro dell’ex centro sociale. Che non si sarebbero arresi e che avrebbero nuovamente occupato uno spazio a Monza i militanti del centro sociale lo avevano annunciato direttamente il giorno stesso dello sgombero e del corteo. “Le attività del Boccaccio costituiscono un'oasi di libertà nel deserto della città di Monza e nel clima repressivo post pandemia, in cui la Giunta Pilotto ha dato continuità all'operato del suo predecessore Allevi – avevano dichiarato a poche ore dallo sgombero i militanti del collettivo -. Si è consolidata un'ampia comunità di persone che si è messa in gioco insieme per trovare collettivamente risposte al contesto circostante. Sulla base di questa evidenza, affermiamo che il nostro percorso non si ferma qui: la nostra storia insegna che da vent'anni il Boccaccio non si tocca e l'esistenza di uno spazio autogestito nella città è una questione vitale a cui siamo sempre stati in grado di rispondere concretamente. Guardiamo quindi con fiducia ai prossimi mesi in cui ci accingiamo a festeggiare i 20 anni di attività politica sul territorio: un nuovo spazio sarà certo un regalo che non ci faremo mancare e confermiamo fin da ora il programma delle iniziative in calendario per settembre".

La nuova occupazione

"Come da vent'anni, saremo la loro fastidiosa spina nel fianco. Aspettiamo da subito in via Val D'Ossola chi vuole supportarci e affondare con noi nuove radici in questa occupazione" hanno concluso, rendendo nota l'area scelta per l'occupazione a pochissima distanza in linea d'aria da quella che a inizio agosto avevano sgomberato gli agenti della questura.