A Monza il centro sociale che aveva appena occupato è già stato sgomberato

Nel corso della serata di venerdì 19 aprile la polizia di Stato ha sgomberato gli antagonisti della Foa Boccaccio di Monza dallo spazio di via Salvo D'Acquisto occupato soltanto qualche ora prima.

L'annuncio è arrivato direttamente tramite un post sui social, seguito a quello nel quale i militanti del centro sociale avevano annunciato (intorno alle 19) l'occupazione dello spazio per la nuova edizione della critical wine "La volpe e l’uva", una manifestazione storica che quest’anno è arrivata alla sua dodicesima edizione e alla quale gli antagonisti non avevano nessuna intenzione di rinunciare nonostante i tre sgomberi dell’ultimo anno. L’occupazione di in via Salvo D'Acquisto è arrivata a un paio di settimane dall’ultima street parade del centro sociale che, il sabato di pasqua, aveva paralizzato la città fra tante polemiche.

La location dell'evento, rimasta un mistero fino a ieri, era stata svelata a poche ore dall'inizio della critical wine, quando invece i militanti hanno reso noto che l’occupazione avrebbe riguardato lo stesso spazio che lo scorso ottobre aveva ospitato il B2M Festival. "Vi aspettiamo fin da ora per difendere lo spazio e farlo vivere da subito. Domattina (sabato, 20 aprile) alle 8 lavori di pulizia e messa in sicurezza e dalle ore 15 apertura de 'La Volpe e l’uva" hanno scritto.

Dopo lo sgombero la Foa ha però annunciato di non voler rinunciare all'evento. Che infatti, sempre secondo quanto chiarito da Foa, sarà organizzato per questo pomeriggio, alle 15, ai giardini di via Piero della Francesca, nel quartiere San Donato: "Nel corso della serata di oggi la questura ha effettuto lo sgombero dell'area appena occuoata per La volpe e l'uva din via Salvo D'Acquisto - si legge infatti nel post sui social - Abbiamo deciso di rilanciare l'inizativa ai parchetti pubblici di via Piero della Francesca con orari e programmi invariati".

.