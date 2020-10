Coronavirus, focolaio all'ospedale di Carate Brianza: 14 operatori positivi

Focolaio di coronavirus all'ospedale di Carate Brianza. Sono 14 gli operatori della struttura risultati positivi al covid-19. Gli accertamenti sono iniziati in seguito all'esito positivo di un tampone effettuato su una anziana paziente ricoverata nel reparto di chirurgia che aveva sviluppato alcuni sintomi dopo essere stata sottoposta a un intervento.

Contagio accertato per tredici operatori del reparto e per un infermiere del Pronto Soccorso. Il test ha coinvolto dapprima il personale che era stato a stretto contatto con la donna e poi tutti i professionisti che avevano preso servizio nei giorni della degenza: 55 in totale.

La donna - e la degente che condivideva la stanza con lei, anche lei positiva - sono state strasferite in un'altra struttura per le cure. Il quarto piano che ospita il reparto di chirurgia è stato chiuso per sanificazione: i pazienti sono stati momentaneamente trasferiti. Al momento in ospedale sono state sospese le attività chirurgiche programmate mentre restano garantite le urgenze.