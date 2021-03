Un altro mini focolaio all'ospedale di Desio, tre pazienti positivi in Neurologia e reparto chiuso

Un altro focolaio - questa volta un mini focolaio - in ospedale a Desio. Lunedì mattina sono state accertate tre positività all'interno del reparto di Neurologia della struttura della Asst Brianza all'interno dell'area che ospita ventuno pazienti. L'intero reparto è stato isolato e messo in quarantena. Le positività, secondo fino a quanto emerso al momento, non interessano operatori sanitari ma unicamente pazienti.

Si tratta di persone che avevano fatto da poco ingresso in ospedale e che probabilmente avevano già il virus in incubazione con l'infezione che si è manifestata solo una volta ricoverati dal momento che tutti i soggetti prima del ricovero vengono sottoposti a tampone e che tutti i pazienti in accesso in Neurologia erano risultati negativi al test. Ora sono stati trasferiti in un reparto covid.

Intanto nella mattinata di lunedì è stato riaperto il reparto di Ortopedia di Desio che settimana dove settimana scorsa era esploso un focolaio con oltre la metà dei pazienti trovati positivi.