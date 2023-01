La fontana 'devastata' da botti e petardi

A Monza, nel quartiere Cantalupo, i festeggiamenti per Natale e Capodanno hanno preso di mira la fontana trasformandola in una pattumiera a cielo aperto piena di petardi e mortaretti. Ma non solo. Qualche colpo ha anche rotto alcuni punti della fontana. La segnalazione è arrivata da Salvatore Russo, residente e componente del direttivo della Segreteria cittadina della Lega.

"Molti ragazzini hanno utilizzato la fontana di via Poliziano come una sorta di parco divertimenti - spiega Russo -. I primi giorni dell'anno era uno scempio, con la fontana piena di 'resti' di festeggiamenti". La fontana in inverno viene svuotata, ma a riempierla (non certo di acqua) ci hanno pensato alcuni ragazzi che nel periodo delle feste si sono spesso riuniti nella piazza sparando mortaretti e petardi. "Ma non solo - aggiunge Russo -. C'erano anche botti artigianali ben più pericolosi che hanno danneggiato la fontana dentro e fuori".

Nei giorni scorsi gli operatori di Sangalli hanno ripulito la fontana, ma a detta di Russo il problema resta. "Purtroppo i danni alla fontana restano e dovranno pagarli tutti i cittadini. Servono controlli nelle periferie, naturalmente non solo durante le feste. Siamo tutti consci che non ci può essere una pattuglia in ogni piazza 'sensibile', ma servono maggiori passaggi di forze dell’ordine, anche il tardo pomeriggio, per disincentivare chi per divertirsi danneggia i beni pubblici".