Manda foto e video hot della ex agli amici e le posta sui social: 41enne arrestato

Appena si erano lasciati aveva cominciato a rendere la sua vita un inferno. Aveva iniziato con minacce e insulti, aveva proseguito cercando ininterrottamente un contatto con lei e poi, per non farsi mancare nulla, era arrivato a postare sui social le foto intime della sua ex, quella donna che per lui era ormai diventata un'ossessione, una vittima da colpire e a cui farla pagare.

Lui è un uomo di 41 anni, un cittadino italiano residente a Sesto, che da lunedì è in carcere. A fermarlo ci hanno pensato i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, che hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di diffusione illecita di immagini e atti persecutori nei confronti della ex, una 34enne che vive nel Milanese.

Ad attirare l'attenzione sul 41enne - già ammonito dal Questore e sorvegliato speciale per gli stessi motivi - era stata proprio la sua "preda", che nel 2019 aveva deciso - ormai esausta - di rivolgersi ai militari. I carabinieri sono così riusciti a ricostruire i folli atteggiamenti dell'uomo, che hanno portato ai primi due provvedimenti dei mesi scorsi. Gli investigatori hanno anche accertato come più volte lo stalker avesse inviato agli amici della ex foto in intimo della donna e come avesse pubblicato quelle stesse immagini sui social network.

A quel punto è partita la richiesta della procura al tribunale di Milano, che ha dato il via libera all'arresto. E per lo stalker si sono aperte le porte del carcere.