Incendio in una villetta: le fiamme partite dall'impianto fotovoltaico

Villetta in fiamme a San Giuliano Milanese e l'incendio sarebbe partito dai pannelli del fotovoltaico. È successo nella mattinata di domenica 26 maggio e ha impegnato per più di un'ora diverse squadre dei vigili del fuoco in una villetta a San Giuliano Milanese (Milano).

L'intervento, in via privata Tito Speri, ha avvolto il tetto con pannelli di circa 100 mq dell'abitazione di due piani. Non si registrano feriti o persone coinvolte.

Sul posto sono arrivati sei mezzi del Comando di via Messina. Dopo aver "aggredito" le fiamme, i pompieri hanno bonificato l'area con la messa in sicurezza dell'edificio. Presenti anche personale del 118 e carabinieri della stazione di San Giuliano Milanese.