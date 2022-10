Frana nel lecchese: evacuati i residenti

Frana a Ballabio: evacuati i residenti. Grande spavento nella serata di mercoledì 5 ottobre nel comune del lecchese. Come riporta LeccoToday intorno alle 22 i vigili del fuoco sono stati allertati per intervenire nel centro abitato del comune colpito da una frana.

Dalle prime informazioni raccolte da fonti dei vigili del fuoco, un grosso masso è caduto vicino alle abitazioni e si è spezzato in tre parti. Immediato l’intervento dei pompieri che sono giunti sul posto anche con il carro luci.

I pompieri hanno operato per mettere in sicurezza la zona, evacuando quattro famiglie (in tutto sette persone). I soccorritori sono rimasti in presidio per tutta la notte, in attesa della luce del giorno e del geologo per le verifiche del caso. Fortunatamente ad ora non si registrano feriti.