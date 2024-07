Ancora una frana: chiusa la Ss340

Gravi disagi nel Comasco per il maltempo che da questa mattina si è abbattutto sul capoluogo e nell'intera provincia. "A causa di una frana verificatasi a seguito del maltempo delle ultime ore, è chiusa al traffico la SS 340 “Regina”, al km 19,750, in località Colonno (Como), in entrambe le direzioni - si legge nella nota ufficiale diffusa da Anas -. Sul posto sono presenti le squadre Anas, impegnate a rimuovere i detriti dalla carreggiata, al fine di consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile".

La strada, soprattutto nei fine settimana d'estate, è molto trafficata anche dai monzesi e dai brianzoli che si spostano verso la Svizzera e verso le località di villeggiatura. Nei giorni scorsi un'altra frana aveva provocato seri disagi, questa volta nella provincia di Lecco.