Frana a Carate Brianza, strada chiusa

Strada chiusa per frana a Carate Brianza. Nel primo pomeriggio di giovedì 18 aprile il sindaco del comune brianzolo ha comunicato la chiusura di via Crivelli, a Costa Lambro, per un distacco di terreno dal costone sotto la strada. Uno smottamento di entità non estesa - secondo quanto al momento emerso - che però ha fatto scattare le verifiche e la chiusura precauzionale del tratto.

Sul posto sono intervenuti i tecnici e i vigili del fuoco. Lo smottamento, secondo quanto reso noto dal comando provinciale dei vigili del fuoco, è avvenuto "all'interno di un'area boschiva, causando l'interruzione di un tratto di strada bianca utilizzata come ciclopedonale". Ha avuto una estensione di circa trenta metri e l'intera zona è stata interdetta al passaggio.

L'amministrazione comunale invece ha subito avviato le verifiche e disposto l'ordinanza di chiusura del tratto. Via Crivelli al momento risulta chiusa da piazza San Martino a via Buonarroti. Come precisato dal sindaco Luca Veggian che sta seguendo la situazione, il distacco non ha causato feriti e non ha coinvolto cose o persone, senza causare danni.