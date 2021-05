Il vice-questore Francesca Bisogno è il nuovo capo di Gabinetto della Questura di Monza

Il vice-questore aggiunto Francesca Bisogno è il nuovo capo di Gabinetto della Questura di Monza e Brianza. Il cambio di poltrona negli uffici di via Montevecchia c'è stato qualche settimana fa quando il vice-questore Felice Terravecchia ha lasciato il capoluogo brianzolo per un nuovo incarico dirigenziale presso la Questura di Milano.

Tre lauree, un master, 43 anni, mamma e dirigente della polizia di Stato, la dottoressa Bisogno è a Monza fin dai tempi del commissariato. Una realtà differente e più piccola rispetto alla attuale questura dove però ha iniziato a conoscere il territorio occupandosi di polizia amministrativa e immigrazione senza però tralasciare gli aspetti operativi che spesso l'hanno portata a intervenire direttamente sul campo. Oltre alla laurae in Giurisprudenza, il nuovo capo di Gabinetto ha un titolo anche in Scienze Investigative e in Scienze della Pubblica Amministrazione oltre che un master dell'Università La Sapienza di Roma in Scienze della Sicurezza. Prima di approdare a Monza ha lavorato presso il compartimento di polizia ferroviaria di Milano occupandosi di logistica e di personale in qualità di dirigente e ancora prima è stata ispettore alla Digos a Roma dove si è occupata principalmente dei gruppi anarchici.

Adesso a Monza inizia tutto un nuovo capitolo. Insieme al nuovo capo di Gabinetto, c'è stato un nuovo cambio di poltrona: il vice questore aggiunto, la dottoressa Simonetta Vittoria, trasferita dalla Questura di Milano, ha assunto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Immigrazione. A entrambe le nuove dirigenti il questore Michele Davide Sinigaglia ha augurato buon lavoro.