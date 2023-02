Franco, il brianzolo che fece aspettare Maurizio Costanzo a lungo fuori dalla porta

Solo gli amici più intimi conoscevano quell'aneddoto che legava Maurizio Costanzo alla Brianza. E in particolare a una delle eccellenze del territorio: l'allevamento di pastori tedeschi Ca San Marco di Vimercate. Quell'allevamento dove da oltre quarant'anni nascono campioni del mondo e dove Costanzo, grande appassionato di cani, molti anni fa si era recato per la prima volta in visita.

Un benvenuto tutt'altro che 'cordiale' quello che gli fece Franco Dolci, fondatore dell'allevamento insieme alla moglie Anna, e uno dei più grandi allevatori del mondo. A ricordare quell'episodio - e quella reciproca stima nata proprio grazie ai pastori tedeschi - è il figlio Giorgio Dolci che oggi porta avanti l'attività di famiglia. "Siamo sempre stati onorati di averla avuta nella nostra famiglia Dolci/Ca San Marco in particolar modo con Liù e Duca di Ca San Marco - scrive Giorgio sui social a poche ore dall'annuncio della morte di Maurizio Costanzo -. Lassù si potrà fare due risate con Franco Dolci che quel giorno in allevamento quando venne per la prima volta da noi in visita la lasciò in attesa prolungata fuori dall’allevamento perché i cani avevano degli orari e i cani avevano appena mangiato e anche se era il dottor Maurizio Costanzo a mio padre non poteva importare di meno… come diceva sempre: “prima i cani poi il resto!'”.

Una passione per i cani - e per i suoi amati pastori tedeschi brianzoli - che ha sempre accompagnato il noto giornalista e conduttore televisivo, tanto che in una recente intervista, come ha scritto lo stesso Giorgio Dolci sui social "alla domanda cosa la emozionasse di più nella vita, lei ebbe modo di citare due esempi ossia il vedere abbracciati una coppia di signori anziani su una panchina a Villa Borghese ancora innamorati e soprattutto aggiunse un secondo esempio quello che riguardava lo sguardo di un cane che molto spesso lo riteneva più umano di uno sguardo di una persona".

L'allevamento Ca San Marco è stato fondato a Vimercate nel 1968 da Franco e Anna Dolci. Quell'allevamento è diventato punto di riferimento mondiale per gli amanti del pastore tedesco, e culla di tantissimi campioni del mondo. La sua bacheca è piena di riconoscimenti: coppe, medaglie, trofei nazionali e internazionali, ma soprattutto la stima dei giudici e degli esperti che in Franco Dolci hanno individuato il 'padre' del pastore tedesco. Dolci con i suoi pastori tedeschi ha fatto 31 Auslesi (un termine tedesco che viene riferito al cane di razza pastore tedesco e significa Fuoriclasse. È un titolo che viene assegnato alla fine delle manifestazioni o gare, a quei soggetti che hanno raggiunto, a detta dei giudici, il massimo dei voti) e due campioni del mondi. Una vita dedicata al pastore tedesco e nel 2018 la grande festa organizzata per celebrare i 50 anni di Ca San Marco, quell’allevamento fondato insieme alla moglie Anna.