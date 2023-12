Giallo a Senago, fratelli trovati privi sensi in casa: uno muore. Si indaga

Tapparelle abbassate, porte e finestre chiuse dall'interno. E loro, due fratelli di 70 e 74 anni, stesi a terra sul pavimento del soggiorno. Privi di sensi. Il primo è spirato poco dopo essere stato soccorso, l'altro lotta tra la vita e la morte. Nel frattempo non è ancora chiaro cosa sia successo all'interno del loro appartamento di via Don Marzorati a Senago, hinterland nord-ovest di Milano. Per mettere dei punti fermi è stata aperta una indagine e disposta l'autopsia sul corpo del 70enne.

Tutto è successo nel pomeriggio di venerdì (ma la notizia è stata resa nota solo nella giornata di lunedì 18 dicembre). A rendersi conto che qualcosa non andava sono stati alcuni vicini che non li vedevano da due giorni; sono stati loro a chiamare la polizia locale e ad attivare i soccorsi.

Gli agenti, dopo aver cercato di contattare i due fratelli, hanno inviato una pattuglia sul posto. Qui, dopo aver ripetutamente suonato il campanello e bussato alla porta d’ingresso senza ricevere nessuna risposta, hanno sollevato leggermente la tapparella della finestra del soggiorno e notato che all'interno c'erano due corpi, per terra, in posizione prona.

A quel punto il comandante Fabio Tagliabue ha ordinato agli agenti di rompere l'infisso e aprire tutte le finestre dell'appartamento, per scongiurare possibili presenze all’interno dei locali di fumi tossici o gas e consentire al personale sanitario di entrare.

Entrambi sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali di Garbagnate Milanese e Sacco. Nella mattinata di sabato il 70enne (R.C.) è morto. Per il momento non è chiaro cosa abbia causato il decesso, sulla salma è stata disposta l'autopsia. Gli accertamenti, al momento, sembrano escludere episodi di violenza o di intossicazione da monossido di carbonio.