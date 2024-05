I due fratelli spacciatori con la droga nascosta nei portarullini delle foto

Hashish, marijuana e cocaina nascosti nei portarullini in plastica delle macchine fotografiche e nei cuscini del giardino. A mettere in piedi un giro di spaccio di droga, con un business tutto brianzolo, erano stati due fratelli di 25 e 19 anni ora arrestati dai carabinieri a Cesano Maderno. I militari dell’Arma hanno sorpreso i due durante un controllo con un po’ di droga in tasca: una modica quantità di marijuana per uso personale.

Ma sono state le circostanze a insospettire gli investigatori: erano parcheggiati a bordo di un’auto in una zona nota per essere frequentata da persone alla ricerca di una dose di droga, in un’area isolata del paese. E così il controllo è proseguito nell’abitazione dei due. In casa dei due fratelli sono stati rinvenuti oltre 140 grammi di hashish, 60 grammi di marjuana, 1 grammo di cocaina e mille euro in contanti, oltre a materiali utilizzati per il confezionamento delle dosi quali bustine di plastica, bilancini elettronici di precisione e un coltello con residui di hashish e marijuana sulla lama.

La droga e il materiale è stato sequestrato mentre per i due fratelli è scattato l’arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Per il 25enne il giudice ha stabilito la misura cautelare degli arresti domiciliari mentre al 19enne è stato applicato l’obbligo di presentazione presso la Tenenza Carabinieri di Cesano Maderno.