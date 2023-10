"L'erba sta mangiando i giochi": il fratello del sindaco pronto a fare il "giardiniere"

Erba alta nei giardini pubblici: la denuncia arriva anche dal fratello del sindaco Paolo Pilotto. Che con un post sui social denuncia lo stato in cui si trovano alcuni giardini pubblici di Monza e annuncia, se non si interverrà in tempi rapidi, di tagliare l’erba da solo. Non è certo passato inosservato il post pubblicato nei giorni scorsi su Facebook da Alberto Pilotto, fratello del primo cittadino di Monza, ma anche coordinatore provinciale di Italia Viva. Alberto Pilotto ha postato su Facebook alcune foto di aree verdi della città dove l’erba ormai è alta. L’invito a intervenire rapidamente è rivolto all’assessore all’Ambiente Giada Turato. Un problema che già la scorsa primavera era salito alla ribalta delle cronache con tantissime segnalazioni di verde non curato nei giardini pubblici e nelle aree cani.

“Gentile assessora Giada Turato , se entro la fine della prossima settimana i giardini pubblici di Via Previati, via Vasari, via Modigliani non saranno correttamente manutenuti , procederò personalmente ad organizzare una squadra di cittadini volontari per tagliare l'erba e riportare ad uno stato decoroso i giardinetti dove dovrebbero poter giocare i bambini - scrive Alberto Pilotto sui social -. Il tempo per imparare è scaduto e la città non può essere in balia della sua mancanza di controllo di quanto di sua responsabilità. I tagli non vengono fatti da così tanto che l'erba si è mangiata pure il ghiaino posato sotto i giochi dei bambini. Mi chiedo se abbia mai fatto un giro d'ispezione di tutti i giardini pubblici di Monza”.

Turato non si è sottratta al confronto e ha risposto ad Alberto Pilotto sempre via social.,annunciando di aver inoltrato la segnalazione agli uffici competenti. Il coordinatore provinciale di Italia Viva ha inoltre sottolineato la necessità di rendere trasparente il crono programma degli interventi (sia quelli ordinari sia quelli straordinari) suggerendo di utilizzare come canale quello del sito del comune (o delle consulte) così che i cittadini possano controllare. Turato ha accolto la proposta ma ha specificato che “la frequenza dei tagli è una questione tecnica analizzata dagli agronomi a fronte del capitolato d'appalto”.